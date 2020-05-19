車銀優原名太普通、玄彬真名顯老　25個你不知道的韓國藝人真名

不少香港藝人都會改一個藝名行走江湖，例如黃秋生根本不是姓黃等等。原來韓國明星也有用藝名的，例如近日在疫情期間，到梨泰院酒吧聚集而被非議的ASTRO車銀優，也是用藝名出道。 那麼孫藝真、玄彬、孔劉又是否真名？《Opener》與大家細數25個「你不知道的韓國藝人真名」。

車銀優真名是甚麼呢 ？

玄彬的真名超顯老！

在韓國演藝圈之中，不少藝人都是用藝名活動。雖然有些明星的藝名，一看就知道不是真名，例如Bigbang的G-Dragon、防彈少年團的RM等，但有些明星的名字，很多人都以為是真名，卻是藝名。

韓星改藝名的方法有幾種，第一，就是用父母的名字，例如孔劉，就是用父母的姓氏合起來。第二，就是用經理人的名字，例如徐康俊。因為相傳如果藝名用經理人的名字，就能大紅大紫。最後，就是因為演藝界有與自己同名同姓的前輩，所以要改名，例如姜河那。

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同場加映：網民票選最帥韓國男星

早前，外國網站King Choice進行投票，選出「有史以來最帥的韓國男星」，多名oppa男神均有上榜，包括玄彬、李敏鎬、宋仲基等。其中第一名的「竟然是他」！

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