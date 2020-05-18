夫妻的世界│2800呎豪宅600萬就買到　想入住必需符合「一個條件」

韓劇《夫妻的世界》日前播出大結局再刷新收視紀錄，在首都圈錄得31%收視率。不少劇迷都對劇中渣男與小三所住的豪宅感到好奇。現實中，這間2800呎豪宅竟然只需要600萬港元就買到！但是，那裡並不是有錢就可以住！就算買到，要入住必先符合「一個條件」......

《夫妻的世界》第7集，講述池善雨（金喜愛飾）跟李泰奧（朴海俊飾）離婚兩年後，李泰奧跟小三呂多京（韓泰希飾）「凱旋回歸」搬回高山市，並在家中舉辦一場盛大的派對，邀請高山市所有的知名人士參與。相信不少劇迷都對他們的豪宅感到非常驚嘆，超豪華的大廳彷如宴會廳一樣、房間數目多到池善雨怎樣找也找不到兒子在哪。到底這間大屋的位置在哪？

《夫妻的世界》第7集，渣男李泰奧跟小三呂多京「凱旋回歸」，並搬到超大豪宅／《夫妻的世界》劇照

這間大屋，位於韓國京畿道平澤市的一條村落，名為「Humphreys Landing」，2016年落成並入伙。一名地產經紀接受韓媒《Star News》訪問時表示，因為劇集的熱潮，近日的確多了不少人向他查詢這條村落：「每日至少10組人來看屋」。

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事實上，這條村落是駐韓的美軍居住的營地。所以，想入住的話，就一定要是美軍或者是他們的家屬！整條村總面積39669平方米，共有71幢複式住宅。住宅類型有兩種，分別是80坪（約2847呎）及60坪（約2135呎）。除了住宅之外，還有超豪華會所，村內的設施亦應有盡有，例如有美式超市、Food Court等。

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售價方面，60坪的住宅大概4至5億韓圜（約230萬港元至330萬港元），而80坪的則大概10億韓圜（約660萬港元），相當「抵買」！不過，就算你買了的話，都不代表你能入住！首先，你必先透過美國認證的中介地產購入物業，但之後只能出租給美軍或其家屬。以60坪住宅為例，美軍每年要交的租金大約是4000萬韓圜（港元26萬），平均每月租金是港元26000。

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