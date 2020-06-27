網友票選IG限時動態10大乞人憎行為　字縮到好細未算最討厭！

開罐
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自從有了限時動態以後，許多人更不在意會洗版擾民，瘋狂分享影片、照片和心情，像是流水帳的美食文、機場文、票根文、抱怨文，踩雷指數突破天際，各種令人翻白眼的限時動態不斷出現！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友認為最討人厭、完全不想看下去的限時動態類型，快檢查一下，你是不是也默默的被別人噤聲啦！

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2018年05月12日至2020年05月11日，共二年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『IG最討人厭的限時動態』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

【看到白眼+滑掉！IG最惹人厭的10大限時動態 PO完秒噤聲】（DailyView授權使用）

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【本文由「DailyView網路溫度計」授權轉載，研究資料由「KEYPO大數據關鍵引擎」提供。】

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