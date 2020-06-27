網友票選IG限時動態10大乞人憎行為　字縮到好細未算最討厭！

自從有了限時動態以後，許多人更不在意會洗版擾民，瘋狂分享影片、照片和心情，像是流水帳的美食文、機場文、票根文、抱怨文，踩雷指數突破天際，各種令人翻白眼的限時動態不斷出現！

今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，網友認為最討人厭、完全不想看下去的限時動態類型，快檢查一下，你是不是也默默的被別人噤聲啦！