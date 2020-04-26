破解對日本女生的7大謠傳！猜猜她們幾歲開始化妝？

對日本十分友善的台灣，似乎對日本人的生活方式很感興趣，LIVE JAPAN台灣小編收集了「對於日本女性的謠傳與印象」，整理出幾個問題，要來向日本的女性們求證啦！來自20〜40世代的日本人女性，共20人，將針對大家常有的7大疑問，擷取了部分回答要分享給大家，結果呢，意外的與想像中的櫻花妹完全不同，讓我們繼續看下去吧！

▼▼▼按圖放大看普遍對日本人的謠傳，下文有更詳細解說▼▼▼

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謠傳1 「大家真的從小學、中學就開始化妝了嗎？」

感覺世代不同會有不同答案的問題，究竟結果如何咧？

「是的，小學與中學時，學校若有活動的話，會畫眼影或擦睫毛膏，上了高中之後才開始認真從底妝化起」（29歲／編輯）

「從中學起就開始化眼妝了，高中之後開始也化底妝」（22歲／專門學校學生）

「中學生開始慢慢研究化粧」（36歲／服務業）

「小學與中學時完全不會化妝，最多修修眉毛或是擦香水」（34歲／行銷人員）

「我從中學開始擦唇膏」（44歲／家庭主婦）

「開始化妝是中學的時候」（41歲／內勤）

結果小統計 從問券結果來看，20多歲的女性大多在小、中學生時期就會開始化妝；30多歲和40多歲則大約是一半一半的比例。不過從這次調查結果來看，並沒有發現在小學、中學時就每天化上全妝的人唷。

從問券結果來看，20多歲的女性大多在小、中學生時期就會開始化妝（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

謠傳2 「出門一定必化妝？連去家附近的便利商店也無法素顏嗎？」

接著還是關於化妝的問題，在「必化妝」這件事上，意見開始有些分歧了喔。

「我會，去便利商店也會稍微化點妝」（21歲／大學生）

「我至少要畫了眉毛才出門」（24歲／派遣社員）

「會的，我有接睫毛，所以會加個眉毛跟眼妝」（32歲／牙醫助理）

有些人連去便利商店都一定要化妝，不過反而是回答不化的人比較多喔！

「不會化妝，戴帽子擋一下就好」（39歲／公司經營者）

「基本上都會化，偶爾不化的時候只限晚上去附近的便利商店，或是離家走路不超過5分鐘的地方」（34歲／家庭主婦）

「住家附近的話，有時會簡單只擦個BB霜(防曬)」（43歲／婚紗業）

「去上班的時候會化妝，但是放假時，為了讓肌膚『斷食』會故意素顏，去便利商店也不會特別上妝」（34歲／家庭主婦）

結果小統計 從回答來看，20歲～30歲左右的女性屬於化妝派，超過30歲～40歲的女性則是不一定。其中也有人是為了養皮膚而不上妝的呢！不過，無論化不化妝，都是對美的一種堅持啊。

關於化妝的問題，在「必化妝」這件事上，意見開始有些分歧了喔。（Gettyimages）

謠傳3 「日本女性人人都燒得一手好菜嗎？」

感覺又是一個會因人而異、難解的問題呢！

「沒有喔，我也有認識仍住在老家的朋友，就不下廚（不會煮飯)」（43歲／婚紗業）

「跟家人住的話，不太有機會自己下廚，我覺得不是每個人都會做飯」（22歲／大學生）

沒錯，家裡有媽媽做飯，不太需要自己動手吧，相信很多日本女生也都是這麼想的喔～

「我從小學就開始煮飯，還算拿手，不過我有蠻多朋友對料理不太擅長的」（24歲／派遣社員）

「我OK，但這是因人而異的吧」（39歲／公司經營者）

「不不不，基本上我不下廚的」（32歲／自由業）

「我的程度大概跟男性差不多」（24歲／設計師）

結果小統計 20人之中，回答「不會煮飯」的人意外的占多數唷，而且即使是回答擅長料理的人，也多有「不是人人都會煮飯」的看法，可見得「人人都燒得一手好菜」這個印象與真實情形有點不同呢！

謠傳４ 「冬天穿短裙很普通嗎？不冷嗎？」

冬天穿短裙加穿褲襪（《明天，我要和昨天的妳約會》劇照）

「我不穿的！」（30歲／家庭主婦）

「很冷耶，我會加穿褲襪」（22歲／專門學校學生）

「現在怕冷，除了特殊場合之外不會穿，以前高中的時候就算下雪也要穿制服（迷你裙）上學」（29歳／編集）

「不可能，很冷，加上年紀與體型都不適合了。高中生時期下雪天都還能穿短裙不穿褲襪出門呢」（32歲／家庭主婦）

「我也不穿，年紀大了也怕冷，不可能的事」（39歲／顧客服務中心內勤）

結果小統計 果然！受訪的20人幾乎全數都是回答「沒辦法！」，只是為什麼高中生時期的大家都那麼耐冷，反而過了20歲之後就無法了呢，這大概是個無解的疑問了XD

謠傳5 「30歲之前一定要把自己嫁出去這事，是真的嗎？」

「騙人的，我姐41歲未婚，實際上像這樣的女性並不少見」（32歲／牙醫助理）

「沒有吧，我覺得不結婚也可以過得很幸福」（36歲／服務業）

「沒有喔，每個人想法不一樣，不過我倒希望自己可以在30歲前完成終身大事」（22歲／大學生）

「假的啦，現代社會已經比較沒有這樣的風氣了」（24歲／設計師）

「這是哪個年代的觀念？」（34歲／家庭主婦）

「沒有這回事，不過鄉下地方可能還是會被說一下」（32歲／自由業）

結果小統計 這個問題的回答也是意料之中，全部的人都說是「假的」，尤其是現代人晚婚已成趨勢，說不定連30歲前結婚的人都算稀有的了。

謠傳6 「夢想結婚之後當家庭主婦的人很多嗎？」

日本女性們肯定都是希望能夠擁有令自己滿意的人生。（《漫長的告別》劇照）

再來一個關於結婚的問題，大家怎麼想的呢？

「夢想當家庭主婦的女性應該不多吧，應該是說，大部分的女性還是希望結婚，然後有自己的家庭」（29歲／編輯）

「以前把家庭主婦當人生目標的人很多，不過現在的經濟不如以往，光靠老公的薪水可以供小孩上到大學的家庭愈來愈少，漸漸朝雙薪家庭發展了」（24歲／派遣社員）

「我身邊愈來愈多追求經濟獨立的女性」（39歲／顧客服務中心內勤）

「最近反而覺得像這樣的人很罕見，不過我想應該有很多人期盼跟有錢人結婚，當家庭主婦」（22歲／專門學校）

「我覺得大家表面上不說，實際上想不用工作、想專心當主婦的人應該不少，尤其雙薪是一種趨勢（單薪收入支持不了家計，或是有除了經濟以外考量的人），特別是沒有小孩的家庭」（34歲／家庭主婦）

「我也想當個專業主婦看看，只是不知為何我一直都在工作」（39歲／公司經營者）

結果小統計 比起前幾個問題，這一題大家的反應都還蠻激動的，想當家庭主婦？想做職業婦女？其實沒有一定論，另外，不管是哪一種選擇，日本女性們肯定都是希望能夠擁有令自己滿意的人生。

在日本職場，女性的地位真的不被重視嗎？（完美世界劇照）

謠傳7 「在日本職場，女性的地位真的不被重視嗎？」

最後這一題，感覺就是個血淋淋的戰場，不知道會出現什麼樣的意見呢？

「我覺得還好耶，沒什麼感覺」（30歲／家庭主婦）

「沒有特別感受到」（32歲／牙醫助理）

「我待過的公司環境很好，沒有遇到不公平的對待」（24歲／派遣社員）

「以前的職場以女性居多，所以沒有碰到」（22歲／專門學校學生）

「我個人沒有，因為基本上待的都以女性為主的地方」（43歲／婚紗業）

大部分都是「沒遇過」，特別是以女性為主的職場，同性互相幫助的關係吧，大家都沒有感受到不OK。不過，也有向下面這樣的回答：

「20年前我曾遇過」（44歲／家庭主婦）

「有，雖然不是當著我的面，但那間公司以女性缺乏毅力，相處起來很麻煩等理由，僱用較多的男性員工」（29歲／編輯）

「在上一家公司的時候碰過，只是因為我是女性的這個理由，被強制參加毫無關係的應酬，還要斟酒、陪男性客戶聊天，現在回想起來，真是很侮辱人」（34歲／行銷人員）

結果小統計 回答「沒遇到不被重視的情形」的人，多半是在以女性為主的職場上工作，而現今，性騷擾、職場暴力問題逐漸受到世人關心，卻還是有以身為女性的理由，被迫接受不合理的對待，希望日本職場文化有朝一日夠進步成40歲女性回答的那樣，都是「20年前的事了」，讓不平等消失殆盡吧！

總結：以上就是對日本女性的７個疑問，沒想到「謠傳屬實」的答案竟然是零！！不知道大家看完這篇之後，對於日本女性有沒有稍稍改觀了呢？

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