手越祐也疫下夜蒲被鬧爆　網民力數10大醜聞　三上悠亞疑因他下海

日本偶像團體NEWS成員手越祐也出道多年緋聞不斷，除了與當紅女子偶像柏木由紀傳出緋聞，原來更與三上悠亞下海拍AV有關，堪比「日版羅志祥」！近日他因疫情期間無視政府呼籲屢次外出狂歡再被網友鬧爆，而其經理人公司尊尼事務所亦雪藏他！

日本偶像團體NEWS成員手越祐也。（網上圖片）

手越祐也出道多年來醜聞不斷。早前有占卜師在綜藝節目上分析其運勢時，指他今年有可能違反社會規則，恰巧有報道指他疫情期間仍屢次外出，令網友大呼「超準」！近日有網民整合了他多年來的「豐功偉績」，令人更驚訝為何他仍能在演藝界生存。

▼▼▼按下圖看手越祐也10大醜聞▼▼▼

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▼有手越祐也的粉絲在社交平台上發佈照片，表示不會再喜歡手越祐也。

看來連粉絲也開始「放棄」他，惟所屬事務所除了暫停其演藝活動外，仍未有下一步動作，令網民愈發相信手越背後的確有高層撐腰的傳聞。

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日本電視台綜藝節目《有吉反省會》近日邀請了女藝人荒川真衣到節目進行「反省」，原來她最近經常在社交平台上分享昆蟲照片與昆蟲料理，家中更養了300隻昆蟲！

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