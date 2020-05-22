慎入！日本水著女星最愛食昆蟲　家養300隻昆蟲讚蟑螂蟋蟀超可愛

除了小貓小狗，近年有不少人會選擇飼養昆蟲和爬蟲類作為寵物。雖說昆蟲有機會解決未來的糧食危機，但用昆蟲類來烹調食物，如將蟋蟀、螞蟻等加入料理當中，就不是人人可以接受了。

日本電視台綜藝節目《有吉反省會》近日邀請了女藝人荒川真衣到節目進行「反省」，原來她最近經常在社交平台上分享昆蟲照片與昆蟲料理，家中更養了300隻昆蟲！

荒川真衣分享與昆蟲合照。（節目截圖）

曾品嚐約50種食用昆蟲

正職護士的荒川真衣，自從在寵物店購買了一款蟋蟀零食便開始研究食用昆蟲，曾經品嚐過約50種食用昆蟲。她期望讓更多人知道食用昆蟲的好處，於是就在社交網站和在YouTube上載照片和影片，期望藉此平台推廣理念。

▼▼▼慎入！以下含大量昆蟲圖片，斟酌後可接受者請按下圖或影片看荒川分享▼▼▼

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▼點撃圖片看更多荒川與昆蟲合照▼

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同場加映：日本Cosplayer示範胸部「自己動」

女生健身時，通常集中鍛鍊腰腹及臀腿部位，很少鍛鍊胸肌，以為沒此需要，但事實正好相反！近日日本人氣Cosplayer 伊織萌（伊織もえ）於Twitter示範如何利用胸肌讓胸部自己動起來，令網民讚嘆女生練胸肌的作用。

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