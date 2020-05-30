日本LAWSON新包裝5宗罪　納豆英文變NATTO　網民大呼：根本看不懂

每次去日本旅行，行便利店都是很多人的指定行程之一！早前LAWSON推出全新LOGO及產品新包裝 ，設計公開後獲大批網民讚賞！不過，最近網民卻發現凡事都不可以只看外表，新設計的實用性竟讓人一言難盡……

日本連鎖便利店LAWSON與著名設計公司Nendo合作，推出全新LOGO和產品新包裝。新設計公開後，當時有不少網民都大讚有無印良品的感覺，品牌形象一下子變得高級。不過，近日有網民到LAWSON後就發現換成新設計後反而帶來很多麻煩！

▼▼▼按下圖即睇LAWSON新包裝5宗罪▼▼▼

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LAWSON由2020年春季起，會將原有品牌「LAWSON Select」分拆成「L basic」和「L marche」兩個品牌，新設計的概念是希望顧客在享用LAWSON產品，為他們帶來更舒適的時光。

▼▼▼按下圖了解LAWSON全新包裝概念▼▼▼

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同場加映：日本打掃達人清潔秘技

新型冠狀病毒（COVID-19）疫情下，不少人更加著重如何有效地清潔家居。近日，有日本電視節目便請來打掃達人傳授超簡單的家居清潔小秘訣，全部工具都可以輕鬆在家找到，懶人必學！

▼▼▼按下圖即睇打掃達人傳授的清潔秘訣▼▼▼

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