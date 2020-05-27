日本水族館飼養員激似竹內涼真熱爆Twitter　網民：我想做海獅！

新冠肺炎爆發至今，日本動物園、水族館等娛樂設施都要閉館休息，生意大受影響。不過高知縣竟然有一個水族館能在逆市中成功掙扎，原來秘密是「賣男色」！館內的飼養員因為過於帥氣而引起網民討論，全員有顏值、有身材，非常養眼。其中一位男員工樣子酷似日本「國民男友」竹內涼真，甚至有網民為他建立粉絲俱樂部。

水族館的男員工比動物更搶眼。（Twitter@katurahama_aq）

疫情期間，日本大部份水族館都轉為「網上經營」，例如在社交媒體發佈動物萌照、更新動物近況等。不過位於日本高知縣的「桂浜水族館」的Twitter主頁卻不太見動物的蹤影，反而貼滿飼養員哥哥的照片。原來這間水族館曾經因為飼養員顏值太高，成為網上熱話，於是館長靈機一觸，每天在Twitter上載帥氣飼養員與可愛動物的日常照，成功吸引接近12萬新粉絲追蹤。

（Twitter@katurahama_aq）

桂浜水族館一共有8位型男飼養員，其中一位叫ラビ（Rabi）的男生，因為外貌超像「國民男友」竹內涼真而爆紅，更有網民為他建立粉絲俱樂部。水族館的每位小哥哥都有不同氣質和性格，總有一個合你心水，立即點擊看翻版竹內涼真及另外幾位帥氣飼養員哥哥的照片😍😍👇👇👇

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