Swarovski官網門市5折起　必買《愛的迫降》孫藝珍多款耳環$559起

Swarovski首飾對年輕女生來說不算便宜，不過近日官網和門市大減價，由即日至7月12日起進行網上商店及門市優惠，手鏈、耳環、頸鏈、戒指等各式首飾半價起，當中減價品更有《愛的迫降》孫藝珍在劇中曾配戴的同款首飾！絕對是入貨最佳時機！

最平$500有找買Remix Collection手鏈

Swarovski雖然不時做優惠，不過可以官網直送、無需優惠碼、加上最低半價優惠則較少有。即日起官網網店和門市均推出低至半價優惠，當中Remix Collection手鏈6折後只需$479.5，相當抵買！記者更發現多款《愛的迫降》孫藝珍同款首飾亦有做優惠，真的想買返對羽毛水晶耳環扮尹世理，同玄彬談下情！

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細心睇發現半價好物

雖然官網宣傳主打6折優惠，不過細心留意的話會發現不少5折優惠。半價款式相對較華麗和成熟，另外亦有手錶款式。

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官網款式較多 買滿$500免運費

優惠於官網網上商店和門市同步進行，經記者向官方查詢後，官方表示官網的款式會較多，因此記者建議大家有心頭好的話不妨網上下單。但謹記網上購物要買滿$500才會免$50運費，如買$500以下產品，最好跟朋友夾單省回運費！