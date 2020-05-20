元朗信芯園｜率先睇向日葵花田重開！附過萬朵太陽花4大打卡貼士

位於元朗的信芯園，以大片向日葵花田馳名，每年都吸引不少人前往打卡。今年信芯園將於本週六（5月23日）再次對外開放，大家又可以去與大片向日葵花田合照！

賞花不用去日本，在香港就可以了！位於元朗的信芯園佔地兩萬多呎，種滿向日葵，最高峰有八萬朵花同時盛開！園主信哥每逢花期都會開放供大家踩進田內拍照打卡，之前由於疫情關係，信芯園暫停對外開放，不過見到疫情放緩，向日葵花田又即將盛開，決定於5月23日重新開放，讓大家來到郊外呼吸新鮮空氣打打卡！

超多向日葵！（莊堅毅攝）

《開罐 Opener》記者Ruby率先直擊，為大家走進信芯園，睇睇現時到底有幾多向日葵已經盛開！想知現場環境？點擊睇片！

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親身去過之後，Ruby就整理了幾個貼士，大家臨去打卡時記得要先細閱！

👇👇👇點擊圖片看打卡必知貼士👇👇👇

+ 4 + 3 + 2

六月中最多花開 睇睡蓮要趁早記者直擊時，只有一片花田的向日葵盛開，而且這個品種偏矮偏細朵。園主信哥就建議大家在六月中開始才造訪，到時候其他田地所種的向日葵就會全部盛開，而且比較高身和大朵，拍攝出來更美。

信哥都建議大家來拍攝高身向日葵時，最好穿著白色長袖衣服，因為向日葵花莖的細毛會黏在大家身上，令人痕癢。除了向日葵，現時造訪信芯園，更可以觀賞睡蓮及荷花，不過就要留意返，想睇睡蓮就要早早到場，因為它們過了下午兩點就會「睡覺」、「收工」，那麼就賞不到花了！

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+ 3 + 2

7月新推摘瓜活動疫情關係，信芯園會有入場人流管制，會限制在兩百人內，為了更容易控制人流，園主建議大家先致電預約。此外，建議大家在園內戴上口罩，園主信哥就指，在落田拍照打卡時可以短暫脫下。

另外將會在7月推出「一家大細摘瓜瓜」活動，有信芯園自家種植的哈密瓜和西瓜，記者就率先去看看西瓜生長情況，不過瓜瓜們現在還是小小一顆，7月再跟大家Update直擊！

【入場費】 分成「落田價」及「非落田價」，如果想踩進田中，與向日葵近距離接觸，入場費為50元一位，不足11歲小童免費。而不用落田，只想遠距離觀賞的話，只需10元即可。 入場費可以玩足一日，不過信芯園內沒有食物販售，園主歡迎大家自攜食物進場野餐。