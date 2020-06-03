網民票選10位引退最可惜的日本明星　渡邊麻友、瀧澤秀明上榜

前AKB48成員渡邊麻友突然宣布引退，同日更刪除個人Instagram、Twitter及官方網站，表示隱退的決意，令一班粉絲大呼不捨。其實歷年來都有不少超紅日本藝人閃電式引退，至今仍有粉絲盼望他們復出的一天。

（「ランキングー」）

麻友友電擊退圈後，日本網站《ランキングー》即進行排名調查，用投票方式讓網民選出10位「覺得最可惜的引退藝人」，一天內已經吸引接近2000位網民投票。

（網上圖片）

整個調查總共有1806位10歲至30歲網民進行投票，當中只有兩位男藝人入圍，包括現任Johnny's副社長瀧澤秀明，以及因吸毒醜聞被迫引退的成宮寬貴。女藝人方面，幾位人氣前偶像都有上榜，包括AKB48前成員渡邊麻友、乃木坂46前成員橋本奈奈未和Berryz工房前成員嗣永桃子。

而「令人覺得可惜的引退藝人」第一位，理所當然是這位殿堂級天后！👇👇👇快點擊圖片觀看完整排行👇👇👇

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你的心目中希望哪一位已引退藝人能再度「出山」？不妨留言告訴我們！🥰

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日本排名網站「 ランキングー！ 」早前公佈了最新的「20代冰山美人」排名TOP 10，其中包括很多以模特兒和演員雙重身分發展的女藝人，頭5位更有詳細介紹，看看當中沒有你的心水？

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