誠品周末激減低至5折　一文看清4大優惠　阿原手工皂／Ro Bags

誠品將於6月6至7日週末兩天，舉行「誠品生活回饋日」，全館貨品低至5折！快閃優惠只做兩天，週六和週日分別有限定優惠，同時推出不少優惠商品組合。記者為大家整理了全館4大限定優惠，誠品不常減價，入貨就要把握時間了！

誠品不常減價，入貨就要把握時間了！（中央社）

雖然週末限定優惠為期2天，但經記者瀏覽官網後發現，有部份優惠只限周六（6日）或周日（7日）一天，另外一些優惠商品組合亦會根據各間門市而有所不同。因此記者歸納出4大優惠，想把握時間入貨就要細心留意了！

🔻優惠1｜週六（6/6）限定：單筆消費即享85折🔻

第一個優惠為週六限定，適用於誠品所有門市書店，包括兩間期間限定店（V city店、D愉景新城分店），單筆消費即享85折優惠，當中涵蓋各種書藉、文具和精品等。

👇👇👇點圖精選優惠商品👇👇👇

🔻優惠2｜週日（7/6）限定：3間分店專櫃限定🔻

全館優惠以外，亦有只限三間分店（銅鑼灣店、尖沙咀店、太古店）的專櫃優惠，當中有些優惠有限量，睇中就要把握時間了！

👇👇👇點圖精選優惠商品👇👇👇

+ 3 + 2

🔻優惠3｜大量品牌減價🔻

相信不少人去誠品都不會只看書，反而鍾情各個品牌精品小物。今次回饋日各個品牌同樣有減價，折扣最多高達半價！

👇👇👇點圖記者精選優惠商品及減價品牌清單👇👇👇

+ 24 + 23 + 22

🔻優惠4｜優惠商品組合（視乎分店而定）🔻

文具精品以外，生活回饋日亦推出不少護膚優惠套裝、家電產品和時尚配飾優惠。不過要留意部份優惠組合有限量、亦只有部份品牌有推出。

👇👇👇點圖優惠商品組合詳情👇👇👇

+ 5 + 4 + 3

※ 以上一切優惠資訊均以官方網站最新發佈為準 ※書店85折折扣優惠不適用於雜誌、影音、食品、特價品、不可折商品。 ※會員恕不再折。 ※此優惠不可與其他優惠同時使用。 ※限定商品數量有限，售完即止。 ※各贈品數量有限，送完即止。 ※各專櫃優惠受條款及細則約束，詳細內容以專櫃櫃上公告為準。 ※所有活動依現場公告為準，香港誠品保留隨時修改、變更及終止活動之權利。 ※香港誠品保留對所有活動條款的最終解釋權。

尖沙咀海港城有名牌時裝及運動品牌開倉大減價，多個時尚品牌以一折起發售，不少$200多就有交易。據記者現場觀察所見，多個品牌中以Vans最為吸引，有多款T-shirt和外套，鞋款亦有大量款式，而且存貨充足，熱門碼數如女裝37-38碼、男裝40-42碼仍有存貨。鞋款買得愈多愈平，不妨跟朋友夾單。

👇👇👇即睇多款Vans有幾抵買👇👇👇

+ 11 + 10 + 9

場內還有大量款式，點擊睇全文啦👉👉👉尖沙咀開倉1折起！Vans大量鞋款3對$600 Kanken袋最平$200入手