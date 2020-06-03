Adidas/Nike六折　PUMA兩件半價　一文看清6月3大波鞋品牌優惠

夏天將至，各大運動品牌紛紛推出夏日優惠，當中Adidas和Nike均低至6折，Puma更有劈至半價。減價產品除波鞋外，還有不少運動服裝和涼鞋選擇。《開罐Opener》記者整合了3大品牌的優惠詳情和扺買貼士，並附有多款推介款式！

【1】adidas － 購物滿$900或以上全單8折、$1500或以上全單6折

adidas推出Looking Ahead限時優惠，由即日起至6月28日，於adidas香港官網購物滿$900或以上可享全單8折優惠、滿$1500或以上則可享全單6折優惠，而且無論消費多少,全店均可享免運費。

經記者瀏覽網上商店，發現幾乎全部產品均適用於是次優惠，包括多款減價產品，當中不少產品本身已有35折、55折、75折的優惠，再加埋6 限定優惠等於「折上折」，以BADGE OF SPORT T 裇為例，原價$169，減價後$85，買滿$1500全單6折後變相只需$51，明乎其實「唔使去深水埗，唔使上淘寶」，非常抵買！

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【2】Nike － 會員限定指定產品4件或以上可享額外6折

NIKE.COM推出多個夏日優惠，由即日起至6月7日，購買指定產品2件可享額外75折、3件或以上可享65折優惠，需要輸入優惠碼。不過記者發現Nike.com另外同時進行會員限定優惠，成功登記會員後，購買指定產品3件可享額外65折優惠，4件或以上可享額外6折優惠，同樣需要輸入優惠碼。成為會員後更可獲免費配送服務。登記費用全免、而且簡單快捷，記者建議大家登記後再購物。

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網頁中大量款式都可享「購買指定產品4件或以上6折優惠」，產品頁面中亦會標明，當中有不少已減價產品，變相可享「折上折」優惠。減價商品中有不少人氣和經典款式如NIKE AIR FORCE 1 HIGH和NIKE AIR MAX 97等，亦有不少運動服裝。

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【3】Puma - 任何指定貨品2件半價

Puma推出Super Sale，由即日起至6月15日，買任何指定貨品2件可享半價優惠。不過謹記單一訂單需購物滿$399才可享免運費優惠，否則要支付$28運費。網站中大部份商品均有購買2件半價優惠，除了個別款式的帽子和襪子。鞋款如由韓星泫雅代言的Thunder Spectra系列亦有2件半價優惠，折後只需$500。另外大量T恤原價$169起，折後$100有找，同樣值得入手。

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