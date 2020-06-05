日本票選20位最高顏值女偶像　坂道46稱霸榜單　歷屆冠軍是？

每年一度「最高顏值女偶像總選舉」的投票結果已經出爐，其中乃木坂48、日向坂46和欅坂46的表現非常突出，大半個榜單都被她們佔據！「被神選中的美少女」齋藤飛鳥、「乃木坂新一姐」山下美月都有上榜。至於冠軍是誰，相信看了結果大家都會心服口服。

日本電台節目「レコメン！」最近發表了「最高顏值女偶像總選舉」頭20位的投票結果，讓網民以「不看實力，只看臉」為原則，選出心目中長相最完美的女偶像，吸引超過3萬人投票。

誰是你心目中最美的偶像？（Pinterest）

其實這個選舉已經迎來第8屆，是日本偶像界粉絲的年度大事。主辦單位以前會在「AKB48選拔總選舉」時期進行投票，初代數屆的投票結果都由AKB48成員包辦，但隨著其他女團的興起，現時榜單已經是「坂道集團」的天下。

當中有女偶像連續兩年上榜，包括「公認美少女」齋藤飛鳥、少數倖存的AKB48成員松井珠理奈。至於誰是「最強美顏偶像」榜首，立即點擊觀看完整排名吧👇👇👇

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歷屆一共有4位「神顏值」偶像登上榜首，其中更有兩位偶像幾度獲得冠軍，包括最近引退的渡邊麻友！

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日本排名網站「 ランキングー！ 」早前公佈了最新的「20代冰山美人」排名TOP 10，其中包括很多以模特兒和演員雙重身分發展的女藝人，頭5位更有詳細介紹，看看當中沒有你的心水？

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