Pokemon蛋糕太硬菜刀都斷　網民爆笑分享肢解經歷變兇案現場

最近一位日本網民在Twitter分享一則切雪糕蛋糕的趣聞，一把鋒利的菜刀不敵超硬雪糕餡，最後竟然牢牢地插在Pokemon「伊貝」可愛的臉上，場面搞笑又尷尬。不料一張切蛋糕圖，竟然引出曾遭遇同樣情況的網民，分享「解剖」同款雪糕蛋糕時的手殘經歷，成為熱話。

不少網民試過切雪糕蛋糕時，菜刀卡在中間動也不動。（Twitter@itobomb1106）

事情發生於去年聖誕節，事主「いな夫」在連鎖雪糕店購入一個了「伊貝」造型的雪糕蛋糕，正打算用切開享用時，菜刀竟然牢牢地卡在蛋糕中間，無論如何也拔不出來，也切不下去，非常尷尬。

事隔一段時間，事主在Twitter分享了當時靈機一觸想到的「急救」方法。原來他將一杯熱紅茶放在菜刀上，希望利用熱傳導的原理，以紅茶的熱力透過菜刀熱融雪糕。

顯然地，這個低智方法完全行不通，卻引來了其他曾遇到同樣情況的網民在帖下留言，分享他們「解剖」同款Pokemon雪糕時的慘痛經歷，其中更有不少令人爆笑的「肢解兇案現場」相片。

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最近一個日本媽媽「ドロッぷ」在Twitter分享小學生女兒玩《動物森友會》時發生的一則趣事，成為網上熱話。這位小妹妹在島民「小睫」執包袱離開當日，竟然痛哭起來。媽媽拍下了這可愛一幕，引來一班網民暖心的留言。

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