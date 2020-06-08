動物之森｜初代島民要搬走萌妹不捨痛哭　日媽暖心一招重露笑容

在《集合啦！動物森友會》遊戲中，每個島嶼最多只能住10位村民，不少玩家為了邀請可愛動物到島上居住，不惜瘋狂兌換機票「刷島民」，甚至用現實貨幣高價炒賣角色。然而對部分人來說，不論醜與美，每位村民都是重要的朋友，近日一位日本小妹妹便因為初代島民小睫要搬走，過於不捨而哭成淚人。

最近一個日本媽媽「ドロッぷ」在Twitter分享小學生女兒玩《集合啦！動物森友會》時發生的一則趣事，成為網上熱話。

早前這位小妹妹邀請了露營地的新客人到島上居住，但由於村民數目已經滿額，她必須放棄一位現有島民。不幸地，遊戲系統自動幫她選擇了需要離開的島民，結果是她最愛的初始角色「小睫」。這個抉擇讓女兒非常煩惱，並認真地考慮了一段時間，最後還是難過地與小睫說再見。

小睫是網民票選「最醜島民」第十位。（Twitter@erika68967513）

青蛙小睫的外表並不美觀，甚至曾登上票選「最醜島民」排名第十位，但對這位小妹妹來說，卻是最重要的朋友。在小睫「執包袱」離開當日，女兒百感交集，回想起與小睫度過的一點一滴，最後竟然痛哭起來。媽媽拍下了這可愛一幕，引來一班網民暖心的留言。

後來媽媽更新Twitter，原來她秘密地為女兒做了一件事，讓小妹妹重拾笑容，超級窩心🥰

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同場加映：6000位網民票選最受歡迎的島民

《集合啦！動物森友會》中，有383款島民角色，每一隻都有不同的外貌、性格。不少人會「刷島民」，希望招攬自己喜歡的島民進島，到底多種動物之中，誰最受歡迎？

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完整排名及全文：【動物之森／動物森友會】網民票選最具人氣島民 老鼠界冠軍是？