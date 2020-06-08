動物之森｜初代島民要搬走萌妹不捨痛哭　日媽暖心一招重露笑容

在《集合啦！動物森友會》遊戲中，每個島嶼最多只能住10位村民，不少玩家為了邀請可愛動物到島上居住，不惜瘋狂兌換機票「刷島民」，甚至用現實貨幣高價炒賣角色。然而對部分人來說，不論醜與美，每位村民都是重要的朋友，近日一位日本小妹妹便因為初代島民小睫要搬走，過於不捨而哭成淚人。
最近一個日本媽媽「ドロッぷ」在Twitter分享小學生女兒玩《集合啦！動物森友會》時發生的一則趣事，成為網上熱話。
キャンプサイトに来た子が入れ替えで指定した初期住民との別れを— ドロッぷ (@dropDQ10) June 2, 2020
本気で悩みに悩んで決めたけど、
引っ越し準備してる住民に会いに行ったらいろいろ感じて号泣し始めた感受性豊かな娘とそれに持ってかれそうになり涙目なママン。。。#どうぶつの森 pic.twitter.com/0zDK0e8nod
早前這位小妹妹邀請了露營地的新客人到島上居住，但由於村民數目已經滿額，她必須放棄一位現有島民。不幸地，遊戲系統自動幫她選擇了需要離開的島民，結果是她最愛的初始角色「小睫」。這個抉擇讓女兒非常煩惱，並認真地考慮了一段時間，最後還是難過地與小睫說再見。
小睫是網民票選「最醜島民」第十位。（Twitter@erika68967513）
青蛙小睫的外表並不美觀，甚至曾登上票選「最醜島民」排名第十位，但對這位小妹妹來說，卻是最重要的朋友。在小睫「執包袱」離開當日，女兒百感交集，回想起與小睫度過的一點一滴，最後竟然痛哭起來。媽媽拍下了這可愛一幕，引來一班網民暖心的留言。
後來媽媽更新Twitter，原來她秘密地為女兒做了一件事，讓小妹妹重拾笑容，超級窩心🥰
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同場加映：6000位網民票選最受歡迎的島民
《集合啦！動物森友會》中，有383款島民角色，每一隻都有不同的外貌、性格。不少人會「刷島民」，希望招攬自己喜歡的島民進島，到底多種動物之中，誰最受歡迎？
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完整排名及全文：【動物之森／動物森友會】網民票選最具人氣島民 老鼠界冠軍是？