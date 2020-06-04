BIGANGEL｜日本美女刻苦瘦身紅不起　暴食變110公斤女大叔反爆紅

誰說一定要身材纖瘦才能做偶像？日本人氣團體「BIGANGEL」便主打加大碼女偶像而為人認識！其中一位成員Ｍichiko體重達110公斤，她早前於電視節目自曝如何由混血美少女變成加大碼偶像，又披露「豬一般」的生活，令主持超驚訝。

這位27歲女生名為「大橋ミチ子」（Ｍichiko），是三人大碼偶像團體「BIGANGEL」的隊長，自稱是「肥胖的墮落天使」，全員體重總和高達288公斤。雖然大橋外形肥滿，卻能歌善舞，被網民稱做「靈活的胖子」。

（Twitter@bigangel_M）

大橋並不是天生肥胖，她出生於日本的栃木縣，媽媽是美國人、爸爸是日本人，標緻的混血樣貌令她在讀書時期被稱爲「翻版北川景子」，是當地有名的美人。

因為憧憬偶像生活，大橋在高中畢業後，便獨自到東京偶像育成學校半工讀。當時身高167厘米的她只有54公斤，但偶像學校的導師跟她說：「你要再減10公斤才有機會爆紅。」結果這句話竟然成為了她成為「肥宅大碼偶像」的轉捩點...

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有人說，還未成功減肥的肥仔是未來帥哥的「潛力股」。但是試過減肥的朋友都知道，要成功「的起心肝」減肥需要很大的推動力，而這股推動力要足以令你想徹底改變自己。

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