【性愛那些事#54】自慰上癮怎麼辦？　5個方法助你無痛戒J

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

很多人都知道，過度自慰對身體弊多於利，但總是心掛掛有舖癮，到底如何可以有效戒J ?情趣頻道「性在有Cindy」主持人Cindy表示，有５個方法，可以助你減少打J的慾望。當然如果你覺得自己真的「欲罷不能」，邋是看醫生好。

打J真的不是講戒就戒。

大家可以透過身體的反應，或者一些徵兆，得知自己是否要停手（具體做法會在文章最後附上），同時用以下5個方法努力戒J！

👇👇👇按圖看5個戒J方法👇👇👇

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Cindy的頻道定期製作網上節目談性經，大家可以去關注一下喔。

自慰會上癮？如何才知道自己有沒有過度自慰？身體的哪些反應，是你過度的自慰的警號？如何牽避免性功能受損？如何計算「過度」？不少人都會以數作為衡量標準，可每個人身心狀態都不一樣，很難一概而論。原來三大指標，可以助你判斷是否過度自慰。

立即CLICK入內文睇足本版：【性愛那些事#51】打手槍弊多於利？ 3個徵兆告訴你是時候停手