美少女Cosplay四宮輝夜爆紅　網民：還原度比橋本環奈更高

日本人氣動畫《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》第二季熱播中，其中女主角四宮輝夜是典型美少女，加上傲嬌可愛屬性，即時俘虜宅男宅女的心。

近日有一位叫Liyuu的Ｃosplayer在Twitter上傳了幾張扮演輝夜大小姐的相片，樣貌和神情都超還原，甚至有網民認為超越了橋本環奈的真人版。不過仔細看她的資料，才發現她原來並非日本人！

Liyuu的真名叫黎獄，來自中國上海，內地Cosplay界紅人，微博有超過73萬粉絲，出名作品產量少而高質。其實她早於2016的Comiket（日本最大型同人誌即賣會）上Cosplay，但當時並未受到注目，之後才漸漸累積人氣，現在Twitter和IG都有很多日本粉絲追蹤。去年更被日本公司睇中，簽約成為歌手出道，曾演唱電視動畫《奇幻☆怪盜？》的主題曲。

其實她每次上傳新作品時，都會成為中日兩地Cosplay界熱話。而今次她扮演人氣角色四宮輝夜，網民反應比平時更熱烈，有留言大讚「像是從原作中走出來一樣」，更有人認為Liyuu的還原度比橋本環奈更高，真人版電影應該找她演出！

橋本環奈真人電影版，大家覺得邊個靚啲？（《輝夜姬想讓人告白～天才們的戀愛頭腦戰～》海報）

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👇👇👇平日打扮的Liyuu都一樣咁靚😍👇👇👇

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同場加映：密實女星撞臉吉岡里帆

吉岡里帆是不少人的女神，但原來有位寫真女星橘仁美（橘ひと美），以樣子激似吉岡聞名，近日她為媒體拍攝三點式照片，才知道她連身材都跟吉岡一樣猛。

👇👇👇按圖看橘仁美照片👇👇👇

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觀看全文及更多照片：密實女星撞臉吉岡里帆 三點式照流出震驚網民：連個胸都咁似！