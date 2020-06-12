日本票選出道顏值爆燈女星　15位出道VS現在對比照　結衣BB不入圍

日本女星佐佐木希，最近因丈夫渡部建與多位女性出軌而成為熱話，不少網民大罵渣男，家有美人嬌妻，竟然還要偷食！其實佐佐木希的美貌早在出道初期已受注目，曾登上外國網站百大美女排行榜。除了她之外，日本娛樂圈中還有不少純天然美人，有網民投票選出15位出道時已顏值爆燈的女星，看到她們的舊照片時，讓人不禁感嘆上天真不公平。

榜上有多位凍齡女神。（Pinterest）

日本網站《ランキングー》近期發起投票活動，回顧一班女星年輕初出道時的樣貌，選出「從小便是美人胚子的日本女藝人」，總共有超過5500位網民參與投票。

這個排名由10歲至40歲的網民參與選出，入圍女星的年齡層相當廣，曾被喻為的「日本第一美女」的佐佐木希、現年39歲的凍齡女神廣末涼子，都榜上有名，可是大熱人選新垣結衣和石原里美卻未見蹤影。

想知冠軍是誰？👇👇👇立即點擊看完整排名和女神們年輕VS現在的美照👇👇👇

+ 68 + 67 + 66

同場加映：網民票選10位引退最可惜的日本明星

日本網站《ランキングー》進行排名調查，用投票方式讓網民選出10位「覺得最可惜的引退藝人」，一天內已經吸引接近2000位網民投票。當中只有兩位男藝人入圍，包括現任Johnny's副社長瀧澤秀明貴。女藝人方面，幾位人氣前偶像都有上榜。

👇👇👇快點擊圖片觀看排行👇👇👇

+ 12 + 11 + 10

觀看全文：網民票選10位引退最可惜的日本明星 渡邊麻友、瀧澤秀明上榜