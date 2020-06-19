時鐘酒店房竟找出30個隱蔽鏡頭！韓國偷拍狂潮震驚英國民權女記者

自今年3月韓國爆出大型網路性侵事件「N號房事件」後，外界開始關注韓國的性罪行問題。 作為全球網速最快的國家，韓國超過9成人口都擁有智能手機。但是，這些本意用來方便生活的用具，卻為偷拍埋下了種子。 最近，香港電台播出節目《烈女調查實錄：南韓偷拍風》，英國女記者Stacey Dooley親身到韓國探討偷拍問題，當發現整個社會偷拍成風時，不禁嘆一「難以置信」。

英國記者到韓國採訪偷拍風／BBC圖片

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烈女記者親身到韓國

英國記者Stacey Dooley於2008年時，參與BBC探討印度工人工作環境問題的紀錄片《Blood, Sweat and Tshirts》後成名。現時她專注拍攝關於第三世界童工、女性地位的紀錄片，以大膽的採訪作風被封「烈女記者」。

Stacey Dooley／《烈女調查實錄》截圖

偷拍位逐個睇

韓國知名的「偷拍鏡頭獵人」孫海英，陪同記者到一間時鐘酒店檢查房間，他表示現時的偷拍鏡頭已經可以利用WiFi即時傳送影像數據，而且體積越來越小，可以輕易藏在一些不容易被發現的地方。

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有女生被偷拍後輕生

記者訪問了一對因為偷拍問題而失去女兒的父母。受害人是一名在醫院工作的女性，她的同事在女更衣室安裝偷拍鏡頭，將她和其他同事換衣服的過程偷拍，「有穿著內衣褲的已經算不幸中的大幸，有些人全身赤裸，連下體都被拍下」。受害人知道自己被偷拍後，患上了情緒病，更因此而輕生。

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上流階層成偷拍慣犯

一名姓李的律師接受節目訪問時表示，現時他手下有大約70名被控偷拍的委託人，他們來自社會各個階層，甚至連法官、為國家工作的專業人士都犯案，大部份都是在偷拍裙底時被抓，「最嚴重的一名銀行家，在3年內拍下4萬多張相片，但最終竟然只被判感化」。他無奈表示，初犯的幾乎沒有人會被判入獄，第二次犯的就會被判罰款，第三次會被判感化，第四次才會被判入獄。

李律師認為部份犯人有病卻治不好，漸漸演變成社會問題／《烈女調查實錄》截圖

韓國女性地位低

記者找來一名女權主義者兼音樂人Annie做訪問。Annie表示，韓國女生自小就要接受很多不公平的要求，「小時候就要我們要品學兼優，長大後就要我們有好看的外表」，很多韓國女生為了令自己變得漂亮，承受了很大壓力。雖然韓國的年輕女生教育程度一般比男生高，但工作機會、待遇、薪酬反而比男生差，只有1成的女生能任職管理層，而收入亦比男生少1/3。這些問題，都令韓國女生活在充滿壓力的社會。