2020日本東京都知事選舉｜5位最搶眼騎呢候選人　魯魯修也參選？

2020年日本東京都知事選舉將於7月5日舉行，本屆共有22位候選人登記參選，人數破歷屆新高。不過，昨天（6月25日）女性候選人七海ひろこ，以「媒體報導太偏頗」為理由，突然宣布退選，引起網民熱烈討論。 今屆選舉有兩大看點，其中一個是現任東京都知事小池百合子能否連任；另外一個焦點，便落在某幾位候選人的「奇葩」宣傳手法和奇特政見。

小池百合子宣布爭取連任東京都知事。（NHK截圖）

今屆選舉將會選出第21任東京都知事，選戰於本月18日公告起跑，7月5日為投票日。現任東京都知事小池百合子宣布爭取連任，根據日媒民調顯示，普遍市民認為她對抗新冠肺炎疫症有功，所以勝出機會非常大。

東京都知事選舉宣傳海報告示板。（網上圖片）

不少候選人為「搶眼球」各出奇招，設計超「騎呢」選舉海報，其中一位參選人竟然cosplay動漫角色魯魯修，海報上寫著一句「我命令你們投票給我！」，中二程度無人能及，該海報立即在Twitter瘋傳。

17號參選人後藤輝樹Cosplay魯魯修。（網上圖片）

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同場加映：日本網民票選15位最討厭男女藝人

《週刊文春》每隔兩年會舉辦一次「最喜愛＆最討厭男女藝人」選舉，今次是「令和」年號以來首屆，吸引近萬名由13歲至91歲的讀者投票。

選舉分為男、女演員兩個部分。最討厭男星排行中，有多位人氣小鮮肉，其中包括有三位當紅Johnny's偶像，而早前爆出偷食的東出昌大，排名亦急升至三甲。而「犯眾憎」榜首竟然連續6年封冠，結果令人超意外！👇👇點擊圖片看完整排名👇👇

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觀看女星排名及全文：日本網民票選15位最討厭男女藝人 結衣BB、佐藤健上榜原因竟是？