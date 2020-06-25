日本專家教4招秒速止汗　戒一種飲品改善大汗體質　止汗劑要咁搽

夏日炎炎，出街最怕流汗，汗水會讓衣服濕透，最尷尬莫過於腋下、後背的汗漬，以及酸臭的汗水味。汗臭問題令不少男女都束手無策，不過，早前一個日本節目請來專家，分享了幾招幫助改善大汗體質，除了避免外出，原來還有其他方法輕鬆解決問題！

汗腺過度發達為不少人帶來種種困擾，日本節目《ホンマでっか！？TV》請來幾位專家，包括專門治療多汗症的醫生，為觀眾解答疑難，提出了4個能有效改善流汗問題的方法，大家不妨試一試！

第一招：做這件事便可減少臉上出汗？

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第二招：戒一種飲品即可改善汗臭體質？

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第三招：穿這款鞋可以幫身體降溫？

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第四招：這樣使用止汗劑效果最強！

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同場加映：日本專家3招教快速熟睡法

日本綜藝節目《教えてもらう前と後》近日邀請「東京疲勞·睡眠診所」的醫學博士梶本修身向大家講解一些關於睡眠的小秘訣！節目製作組找來3位藝人示範各自的睡眠習慣，梶本先生則會分析他們睡覺的衣著、睡眠環境和睡前活動，只要做好以下這3件事就能向失眠Say Bye Bye！

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觀看全文：從此告別失眠！日本專家3招教路快速熟睡法 睡前運動真的有效？