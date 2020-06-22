日本網民票選15位最討厭男女藝人　結衣BB、佐藤健上榜原因竟是？

日本知名「八卦」雜誌《週刊文春》舉行最討厭男女藝人選舉，早前投票結果出爐，由接近一萬名網民讀者選出。今屆有不少新面孔，渣男東出昌大的出軌對象都有上榜；而最令人討厭的男藝人榜首，竟然是這位國民男神？

《週刊文春》每隔兩年會舉辦一次「最喜愛＆最討厭男女藝人」選舉，今次是「令和」年號以來首屆，吸引近萬名由13歲至91歲的讀者投票。

醜聞纏身的東出昌大和澤尻英龍華都有上榜。（網上圖片）

選舉分為男、女演員兩個部分。最討厭男星排行中，有多位人氣小鮮肉，其中包括有三位當紅Johnny's偶像，而早前爆出偷食的東出昌大，排名亦急升至三甲。而「犯眾憎」榜首竟然連續6年封冠，結果令人超意外！👇👇點擊圖片看完整排名👇👇

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最討厭女星方面，三甲位置不變，早前承認吸毒的澤尻英龍華排名急升，而多位女神包括石原里美、有村架純、新垣結衣都有上榜。👇👇點擊圖片看完整排名，以及女神入圍原因！😤👇👇

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同場加映：日本票選15位出道顏值爆燈女星

日本網站《ランキングー》近期發起投票活動，回顧一班女星年輕初出道時的樣貌，選出「從小便是美人胚子的日本女藝人」，總共有超過5500位網民參與投票。

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觀看全文：日本票選出道顏值爆燈女星 15位出道VS現在對比照 結衣BB不入圍