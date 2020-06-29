90後必識15對經典鞋款　Nike Huarache、NB 574　你追捧過邊對？

各大品牌多年來出過的鞋款多不勝數，當中總有不少特別受歡迎、又或是從人氣款式慢慢演變成經典款式，Adidas的Stan Smith、Nike的Nike AIR FORCE 1 '07、Reebok的Pump Fury等都曾人氣爆燈。以下15對紅極一時的鞋款，你有哪對沒追捧過？

雖說每對鞋都有各自的特色，但多年來總有些款式特別受歡迎，例如Adidas的Stan Smith，憑着百搭白色設計、親民的價錢，從人氣款進化成為經典款。又如Nike Roshe Run，當年由原價約$499炒至$800，現在卻變得低調。想知還有甚麼鞋款榜上有名？點圖即看15對紅極一時的鞋款👇👇👇

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不知大家還記不記得，從前學生們都會嫌長白襪老土，相反船襪卻是潮流指標。可是時至今日，長白襪卻「鹹魚翻生」，變成潮流穿搭必備單品。吊腳褲配白襪波鞋、白襪配涼鞋隨處可見，沒有穿過都總會見過吧？其實白襪以外，還有不少相同例子，相信總有一件你有嫌棄過！點圖即看10件鹹魚翻生的潮流單品👇👇👇

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