半澤直樹真人版？日本人怒數上司10樣難頂行為　網民：我老細全中

日劇《半澤直樹》第二季即將開播，上季講述主角半澤面對無良上司壓榨，有好成績便歸功老細，爛攤子卻由下屬承擔，相信一班觀眾都感同身受。最近一位自稱社畜的日本網民在Twitter分享，列舉出10種最令人崩潰的上司和惡行，道出打工仔心底話，越看越有共鳴！

其中一種乞人憎上司：「無料扮四條。」（《半澤直樹》劇照）

返工最痛苦就是遇著一個難頂又麻煩的上司，最近有一位自稱社畜的日本網民「むぎ＠ＳＥ」在Twitter大吐苦水，將自己多年來做「打工狗」的經驗集大成，整合出10種最令人崩潰的上司和惡行，句句到肉，簡直說出了每位打工仔的心底話，快看看你的上司有中了多少項！

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同場加映：日本神準心理測驗 4種睡姿看出你的戀愛傾向

想更了解自己的性格適合找怎麼樣的戀人？以下的心理測試幫到你！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了一個心理測驗，從4種不同睡眠姿勢，分析你潛意識裏的戀愛傾向，不少網民看到結果後都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你認為最舒適的睡眠姿勢😴😴

【1】平躺仰睡

【2】蜷縮身體

【3】朝下趴睡

【4】左右側睡

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