日本熱傳「一筆畫星星」心理測驗　5種畫法秒測愛情觀和潛藏性格

筆跡可以透露一個人的性格和處事態度，原來簡單畫一個星星圖案，也足以反映出內心潛藏性格，甚至知道你的愛情觀！日本熱傳「一筆過畫星星」心理測驗，5個落筆點分別代表不同性格和愛情觀，你是從哪一點開始畫？

相信大家都會在筆記上打「星星」記號，原來這個五芒星的畫法反映了你的性格與愛情觀！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了大熱「一筆過畫星星」心理測驗，透過5個落筆點，便能看出你在愛情關係上的優點和缺點，網民都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你畫五芒星時的落筆點🌟🌟✍️

【畫法1】頂部落筆

【畫法2】右上落筆

【畫法3】右下落筆

【畫法4】左下落筆

【畫法5】左上落筆

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想更了解自己的性格適合找怎麼樣的戀人？以下的心理測試幫到你！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了一個心理測驗，從4種不同睡眠姿勢，分析你潛意識裏的戀愛傾向，不少網民看到結果後都留言說超準！

（YouTube「幸せ＊Style」）

參考上圖，請選出你認為最舒適的睡眠姿勢😴😴

【1】平躺仰睡

【2】蜷縮身體

【3】朝下趴睡

【4】左右側睡

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觀看完整答案及全文：日本神準心理測驗 4種睡姿看出你的戀愛傾向 哪種佔有欲最強？