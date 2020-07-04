日本熱傳「一筆畫星星」心理測驗　5種畫法秒測愛情觀和潛藏性格

撰文：豆Jen
最後更新日期：
筆跡可以透露一個人的性格和處事態度，原來簡單畫一個星星圖案，也足以反映出內心潛藏性格，甚至知道你的愛情觀！日本熱傳「一筆過畫星星」心理測驗，5個落筆點分別代表不同性格和愛情觀，你是從哪一點開始畫？
相信大家都會在筆記上打「星星」記號，原來這個五芒星的畫法反映了你的性格與愛情觀！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了大熱「一筆過畫星星」心理測驗，透過5個落筆點，便能看出你在愛情關係上的優點和缺點，網民都留言說超準！
（YouTube「幸せ＊Style」）
參考上圖，請選出你畫五芒星時的落筆點🌟🌟✍️
【畫法1】頂部落筆
【畫法2】右上落筆
【畫法3】右下落筆
【畫法4】左下落筆
【畫法5】左上落筆
👇👇選擇好點擊圖片看答案👇👇
+15
+14
+13
同場加映：4種睡姿看出你的戀愛傾向 哪種佔有欲最強？
想更了解自己的性格適合找怎麼樣的戀人？以下的心理測試幫到你！日本YouTube頻道「幸せ＊Style」分享了一個心理測驗，從4種不同睡眠姿勢，分析你潛意識裏的戀愛傾向，不少網民看到結果後都留言說超準！
（YouTube「幸せ＊Style」）
參考上圖，請選出你認為最舒適的睡眠姿勢😴😴
【1】平躺仰睡
【2】蜷縮身體
【3】朝下趴睡
【4】左右側睡
👇👇選擇好點擊圖片看答案👇👇
+5
+4
+3
觀看完整答案及全文：日本神準心理測驗 4種睡姿看出你的戀愛傾向 哪種佔有欲最強？