夢見被暗戀對象拒絕？解讀5個曖昧夢境心理：反映你對愛情的焦慮

每個人一生有數不完的夢境，我們可以透過解夢，和潛意識對話，更深入了解自己的價值觀。近日網上熱傳一個愛情夢境分析，原來這5個與異性相處的曖昧夢境，分別代表著不同的愛情觀，網民都大讚超準！



夢中出現心儀的異性，往往會令人心跳加速，但這些夢境又暗示著什麼？日本戀愛網站「Peachy」分享了一個解夢占卜，透過5個不同曖昧夢境，據說能反映你追求哪一類愛情，甚至能預知未來戀情發展！

夢見自己被愛人抱緊，原來反映你對愛情有某個要求。（《戀愛可以持續到天長地久》劇照）

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5個與異性相處場景——反映你的愛情觀

1. 接吻

夢見與喜歡的人接吻，代表你想和對方有更深層次的發展，除了肉體上的需求，你更希望有精神寄託，與愛人成為靈魂伴侶。

夢見戀人主動親吻你，代表你並未滿足於現在的戀愛關係，想得到對方更多的關心和寵愛。

2. 聊天

夢見與情人傾訴、聊天，代表你認為現實中戀人對自己不上心，兩人之間有一層隔膜，你希望對方能多關心、了解自己。

如果夢見暗戀的人，對方充滿笑容地與你答話，代表你最近的桃花運旺盛，有機會的話，不妨與對方拉近距離！

3. 約會

如果夢見與曖昧／有好感的對象甜蜜約會，代表你的內心對這個人非常有興趣，你希望能更深入了解他，並期待未來會有所發展。

未能成功與暗戀對象拉近距離的人，會較常夢見這類場景，證明對他非常著迷，應該要鼓起勇氣，繼續進攻。

4. 擁抱

夢見自己被戀人用力抱緊在懷裡，暗示你是極度渴望被戀人寵愛、非常依賴對方的人。當你感到被戀人冷落、沒有安全感，便會夢到這類場景。

相反，如果夢見自己主動抱緊對方，反映你不擅長表達愛意，並對此感到煩惱和愧疚。你希望現實中也能像夢裡一樣，熱情、主動地表達愛意。

5. 夢見異性

舊情人出現在夢中，代表你未能放下那段回憶，至今仍然留戀舊愛，未有心理準備迎接新戀情。

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日本YouTube頻道「幸せ＊Style」最近分享了一個手相占卜，據說只看左手手指尾的長度，便能知道一個人是否溫柔、喜歡獨處還是「交際花」，不少網民都表示神準！

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