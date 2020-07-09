珉奎Woozi差23cm、張員瑛奈子差幾多？10對最萌身高差的組合隊員

開罐
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不少人煲劇，都會喜歡看男女主角身高差，女方變得像小鳥依人，男方立即man爆。除了男、女的身高差能產生這種感覺，其實同性的人亦有異曲同工之妙！《Opener》為大家盤點10對身高差超多的韓國組合成員，IZ*ONE的張員瑛和奈子竟差21cm、Seventeen的珉奎和WOOZI更差23cm！

IZ*ONE的日本成員矢吹奈子，來自日本組合HKT48，身高1.5米／MNET圖片

IZ*ONE的張員瑛雖然是全隊年紀最小，現年只有15歲，但身高卻是全隊最高，1.71米／ig@official_izone

每隊K-POP組合都由二至十多位成員組成。想要出道，除了要通過各方面的考試，外表上亦有一定有要求，不過身高不是主流考慮條件。有些K-POP組合的最高、最矮成員都至少相差10cm，《Opener》為大家盤點10對身高差超多的韓國組合成員！

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