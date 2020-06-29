BLACKPINK Jennie新髮型未算難carry！盤點25個超騎呢韓星髮型

開罐
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韓國人氣女團Blackpink近日發新歌《How You Like That》，掀起了不少熱話，其中Jennie的新髮型亦被熱烈討論，不少人認為那個髮型「不是一般人能carry」，「只有Jennie的顏值才能撐起」。除了她之前，偶像界亦曾經有不少「超難carry」的騎呢髮型，《Opener》為大家盤點最經典的25個。

Blackpink近日發布新歌《How You Like That》

大家又認為Jennie這個髮型如何？／《How You Like That》MV截圖

韓國4人女團Blackpink自2016年出道起，便成為了超人氣組合，遠至歐美地區也非常受歡迎。近日，她們相隔1年再以《How You Like That》回歸樂壇，MV在YouTube上發布不到24小時便累積超過8千萬瀏量量，打破了BTS《Boy With Luv》7460萬的紀錄。

每次回歸也帶來破格的她們，今次亦不例外。成員Jennie這次的新髮型，前面弄了金色highlight，後面則染了黑色，形成超強烈的對比。不少人認為這個髮型超難carry，甚至「有點奇怪」。除了她之外，歷來都有不少偶像的髮型超騎呢，《Opener》為大家盤點最經典的25個。

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原來她們都是名門望族、千金小姐！

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