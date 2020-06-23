金高銀全裸、宋智孝有大膽床戲　盤點10名曾拍18禁電影的韓國女星

自從韓國電影《上流寄生族》拿了奧斯卡的最佳電影獎之後，韓國的電影受更多關注。而在香港，平均每個月就有3套韓國電影上映。除了一般的題材之外，韓國也有不少「18禁電影」值得一看 ,而且不少知名韓國女星都曾接拍過這類情色電影,《Opener》整合10名曾經拍18禁電影的女星，發現宋智孝、金高銀也有拍過！

【1】宋智孝

《RUNNING MAN》成員宋智孝曾經於2008年上映的《霜花店》，與趙寅成上演禁忌戀床上戲。故事講述朱鎮模飾演一名性取向不明的皇帝，對趙寅成飾演的健龍衛隊長寵愛有加。有一天，皇帝命令他跟宋智孝飾演的王妃進行交合，希望可以誕下一個像他一樣溫柔的孩子。發生關係後，他和王妃都愛上了對方，經常瞞著皇帝偷歡。在戲中宋智孝更全裸上陣，和趙寅成的床戲意識也非常大膽。

【2】金高銀

曾經出演《鬼怪》、《THE KING》等人氣劇集女主角的金高銀，出道作原來是拍18禁電影！2012年，她憑著電影《銀嬌》出道，並拿下了多個新人獎。故事講述一名70歲的著名作家，愛上了17歲的女高中生，並以她為題材寫下了一本小說，但他的弟子似乎因為妒忌而介入他們的關係，更與這名少女發生了關係。金高銀在片中有全裸演出，床戲意識也相當大膽，她也憑該片獲青龍獎最佳新人女演員等8個獎項。

【3】姜漢娜

曾與台灣當紅男星王大陸傳緋聞的姜漢娜，於2015年擔任電影《純真時代》的女主角，並在戲中與姜河那有大膽的演出。故事以1398年發生的「王子之亂」為背景，講述3名皇朝的男人因不同的原因追逐慾望的故事。而姜河那飾演的鎮，是將軍的兒子，是一名「渣男」，沉醉於女色，而這部電影被南韓媒體譽為韓版《色‧戒》。

【4】曹如晶

在《上流寄生族》中飾演幸福少奶奶的曹如晶，在戲中與李善均有一幕床上戲。原來，她在電影《情慾對決》以及《後宮：帝王之妾》曾經做過更大尺度的性愛場面！

【5】林智妍

現年29歲的林智妍，曾於2014年與男神宋承憲於電影《人間中毒》中上演超大尺度「車震」場面，因而人氣急升。故事講述宋承憲飾演的上校與林智妍飾演的部下妻子發生不倫之戀。除此之外，次年她亦在古裝情慾片《姦臣：色誘天下》有大膽演出。

【6、7】金泰梨、金敏喜

由河正宇、趙震雄、金敏喜、金泰梨主演的電影《下女的誘惑》，2016年上映。故事背景發生在1930年代，被日本統治的韓國，河正宇、趙震雄企圖向金敏喜飾演的富家小姐騙取財產，設法安排一名扒手出身的下女（金泰梨飾）在她身邊。除了有大尺度的床戲之外，金泰梨與金敏喜之間亦有一種「超越情色」的關係......

【8】全度嬿

曾四度於百想藝術大賞拿下「最佳女主角」的全度嬿，2016年曾經與孔劉在電影《雪國戀人》中上演超大尺度床戲。故事講述兩名陌生男女在芬蘭偶然相見，並互相產生好感。在異地的時候，二人互相取暖，更發生了關係，開展了婚外情......

【9】李絮

模特兒出身的女演員李絮，2014年與國民男神鄭雨盛在電影《情慾誘惑》中飾演一對不倫情侶，二人在戲中均有裸露演出，床戲也非常大尺度。故事講述鄭雨盛飾演一名因性醜聞而被逼到鄉下擔任講師的大學教授，在人生失意時，他遇上了李絮飾演的年輕售票員，二人愛得纏綿，同時亦因為這段不倫的關係而感到痛苦......

【10】全鍾瑞

2018年憑著電影《燒失樂園》出道的全鍾瑞，除了在戲中有裸露演出之外，亦與劉亞仁有大尺度的床戲。故事改編自日本作家村上春樹的短篇小說，講述三名年輕男女在生活中遇到挫折而不得不向現實低頭的故事。