【性愛那些事#57】5大甜蜜親吻技巧　手要放哪裡？如何呼吸？

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

接吻時要如何呼吸？手應該放在甚麼地方？舌頭甚麼時間動？做愛絕對不只是活塞運動，接吻也是不可或缺的的一環。如何吻得好也是一門大學問。在前戲，接吻高手都可以性愛有個美妙的開始；在後戲，接吻高手亦可以為性愛劃上圓滿的句號。如果可以好好引導對方的話，更可感受到親吻的樂趣呢！

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不少情侶及老夫老妻，都會遇上性生活不協調。輕則引起爭吵，重則分手離婚，到底問題可以如何解決？情趣女王SallyQ指出，其實大家都知道是溝通問題，但對如何有效溝通卻沒有概念。其實要找出問題所在完全不難，只要跟足以下5個步驟，性生活不協調不再是你們的問題，更可能是你們關係更進一步的契機。

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