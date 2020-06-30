三上悠亞五甲不入、榜首老司機一定識　2020上半年AV銷售榜出爐

2020年上半年AV排行榜出爐了，根據日本最大AV銷售網站FANZA（DMM前身）數據，上半年銷售最高的女優，近期人氣大熱的三上悠亞前五名不入，不過對於第一位的結果，網民都認為實至名歸。

高橋聖子、三上悠亞、仲村美羽等名字，老司機一定不會陌生，但你又想不想到，她們在2020年上半年的銷售榜中，全部三甲不入？打敗她們的更有不少是十分有潛力的新人，真是長江後浪推前浪。

高橋聖子只我第八位。（Twitter@TS_takasho）

【第10名】 佐知子

2019年出道，樣子不算頂級，但擁有J CUP巨乳，片商亦十分懂得包裝，出道作的設定，她來自九州地區，隻身來到東京「打拚」，土味未退的打扮反而令她更有新鮮感，而超豐滿身材令反差更大。

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【第9名】 山岸逢花

原是地方電視台主播，修長美腿是賣點之一，曾有「最美主播」美名。2017年前轉戰AV市場，出道獲得「最優秀新人女優」提名，因為崇拜AV女優戶田真琴入行，還參加過對方的見面會，人氣持續高企。

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【第8名】 高橋聖子

原以本名高崎聖子為寫真偶像活動，因援交影片流出後，改名為高橋聖子轉戰AV界，以天然巨乳聞名。2016年出道引起轟動，與2015年出道的三上悠亞，堪稱一時瑜亮。她亦擔任過樂團結他手，結他技術高超。

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【第7名】 松本一香

新生代蘿莉系女優之一，身形單薄，更沒有長腿巨乳，但在青春時代出道，足以證明她的賣點是勝在可愛嬌俏。1999年出生的她稚氣未退，但已經吸引到大廠SOD及Moodyz目光，足以證明她的潛力。

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【第6名】 三上悠亞

一直在業界頂尖位置的三上悠亞，只得第六名是否令大家有點意外？舊藝名鬼頭桃菜，為原SKE48成員，挾偶像光環下海，即成為AV界寵兒，2015年出道之後橫掃AV奧斯卡獎項，人氣一路扶搖直上，歌影藝多線發展。

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【第5名】 仲村美羽

人氣電影《富江》女主角，當年被喻為「最美富江」，2017以一片限定的方式下海，片名為《Fade In 仲村みう》名字呼應其2012年最後寫真作品《FadeOut》，亦憑此作擊敗如日中天的三上悠亞，成為2017年上半年銷售榜首，其後斷斷續續發表其他AV作品，但產量及曝光度都不高。

【第4名】 小野六花

2002年出生的女孩，2020年5月才出道，已經成為大廠Moodyz的專屬女優，身高只有148cm同時有C cup身材，加上可愛的臉蛋，因此被喻為最令人期待的最強新人，短短一個月時間，已經超越大前輩三上悠亞、高橋聖子，衝上排行榜第4位，只可說是青春無敵。

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【第3名】 松下紗榮子

2015年以「副職AV女優」的名義出道，本職是禮儀講師，過去是大型航空公司的空姐。她1990年出生，理論上已經過了女優的黃金年齡，但人氣不減反增，亦特別十分受45歲以上的觀眾歡迎，在2018年相關年齡段「最受歡迎AV女優」排行榜，都獲得第1名。

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【第2名】 石原希望

打著「長得很像日本知名模特兒池田エライザ（池田依來沙）」旗號出道的石原希望，長相自不用說，她燦爛的笑容亦令不少觀眾印象深刻，6月剛剛出道，已經打入排行榜次位。石原希望被視為片商的秘密武器，短短一個月已經成立了Twitter、開直播、玩抖音，可見她非常積極地發展事業，未來應該可以繼續在熒光幕上看到她了。

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【第一名】 安齋拉拉

她擁有傲人的身材，被稱為「神之乳」；她曾被質疑隆胸，但專家已驗明正身；她是每個老司機都認識的女優。如果你還沒有印象的話，宇都宮紫苑、RION聽過了嗎？沒錯，就是她。

2013年以「宇都宮紫苑」名義出道，橫掃當年銷售獎項，一年後暫別AV界。2015年9月，以「RION」身份回歸AV演出，再次橫掃銷售榜，2018年再次引退，令無數觀眾扼腕。直到2019年年底以安齋拉拉之名強勢回歸，安齋拉拉是她2014年推出寫真時用過的名字。今次成為銷售榜首，毫不意外。

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所謂人不可以貌相，TOEIC滿分、日本英語檢測滿分、用英文接受BBC專訪等，這些極難解鎖的成就，AV女優們一早已經完成。有人類最強BODY之稱的沖田杏梨，幾年前就接受BBC一個專訪，表達自己對日本AV市場的看法，以及女優們遇到的困境，流利的英語令觀眾大為驚嘆。這6位陪過我們度過漫漫長夜的女優，其實英文十分了得。

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