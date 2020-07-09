Reddit出土70年代超毒舌星座分析　網民笑崩：12星座沒有一個好人

相信大家都有看過星座運程吧！至於分析是否準確，真的信不信由你。早前，有網民在Reddit討論區分享一份70年代的12星座性格分析，沒想到40年前星座格是如此形容,被網民封為「史上最毒舌星座運程」。

有網民在Reddit討論區分享一份70年代的12星座性格分析，被網民封為「史上最毒舌星座運程」（Reddit截圖）

早前，有網民在Reddit討論區上分享一份1979年的星座分析，超惡毒的用字被網民封為「史上最毒舌星座運程」，從分析可見12星座沒有一個好人，不是男盜女娼，就是騙子廢物，每個星座都被慘罵。

網民的留言也相當爆笑，「哈哈這人怕是對所有人都不滿意，好奇作者自己的星座了」，「看到自己的星座：滾蛋，甚麼狗屁！看別的星座：嗯嗯，說的真對」，「這是星座運勢嗎？這是罵信星座的人吧」。

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每個星座都有其獨特個性，有好當然有壞，自信過度就會變成自我中心，一意孤行，完美主義亦很易因此令人生厭，12星座的陰暗面，你又知幾多？

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