壓力大仍笑臉迎人？難向人說心事？心理學家22題測你是否隱藏抑鬱

明明感到超大壓力,但仍裝作若無其事,讓笑臉迎人?當別人關人你時,卻刻意迴避,無法和對方吐露自己的難處。有沒有想過這可能是「隱藏性抑鬱」的徵狀?

你不敢向伴侶或朋友提起曾因他們而感到受傷,或有不滿的情緒?會經常在晚上感到情緒失落?明明感到焦慮和不快,但仍裝作若無其事,讓笑臉迎人?心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指,隱藏性抑鬱(perfectly hidden depression)不容易被察覺,因為當你陷入隱藏性抑鬱,別人關心你情緒是否受困擾時,你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀,不願別人發現。

想知道自己是否隱藏抑鬱?Rutherford 博士列出22項是非題,讓大家初步了解隱藏性抑鬱,若有5-8題回答「是」,代表你是個很有責任感的人,但需要花多點時間在自己身上,多關心自己;如果有8-11題回答「是」,反映你的生活受制於高度完美的標準,或許你要認真思考一下現狀;如果有12題或以上回答「是」,代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

Rutherford 博士指,雖然問卷非通過實驗驗證,不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱,如情緒長期感困擾應尋求專業協助。

市道低迷,就業市場緊張。政府公布3至5月失業率進一步升至5.9%,創15年以來新高,就業不足率升至3.5%,接近17年來高位。面臨突如其來的失業,心裡總不免感到忐忑不安。臨床心理學家鄒凱詩分享5個小方法,助大家走出失業的陰霾。

鄒凱詩補充,若感經濟情況拮据,尋求社工協助,或到附近的社會福利署綜合家庭服務中心查詢申請援助。鄒凱詩分享,過去有個案事主因負債感壓力欲尋短見,這其實是抑鬱的徵兆,建議應先求醫並尋求專業支援。