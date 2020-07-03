壓力大仍笑臉迎人？難向人說心事？心理學家22題測你是否隱藏抑鬱

明明感到超大壓力，但仍裝作若無其事，讓笑臉迎人？當別人關人你時，卻刻意迴避，無法和對方吐露自己的難處。有沒有想過這可能是「隱藏性抑鬱」的徵狀？

《我的大叔》劇照

你不敢向伴侶或朋友提起曾因他們而感到受傷，或有不滿的情緒？會經常在晚上感到情緒失落？明明感到焦慮和不快，但仍裝作若無其事，讓笑臉迎人？心理學家 Margaret Rutherford 博士在《Perfectly Hidden Depression: How to Break Free from the Perfectionism that Masks Your Depression》一書中指，隱藏性抑鬱（perfectly hidden depression）不容易被察覺，因為當你陷入隱藏性抑鬱，別人關心你情緒是否受困擾時，你能熟練的掩飾自己的抑鬱症狀，不願別人發現。

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想知道自己是否隱藏抑鬱？Rutherford 博士列出22項是非題，讓大家初步了解隱藏性抑鬱，若有5-8題回答「是」，代表你是個很有責任感的人，但需要花多點時間在自己身上，多關心自己；如果有8-11題回答「是」，反映你的生活受制於高度完美的標準，或許你要認真思考一下現狀；如果有12題或以上回答「是」，代表你或許有隱藏性抑鬱的傾向。

Rutherford 博士指，雖然問卷非通過實驗驗證，不應該用作專業診斷工具。但仍可以讓大家了解何謂隱藏性抑鬱，如情緒長期感困擾應尋求專業協助。

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市道低迷，就業市場緊張。政府公布3至5月失業率進一步升至5.9%，創15年以來新高，就業不足率升至3.5%，接近17年來高位。面臨突如其來的失業，心裡總不免感到忐忑不安。臨床心理學家鄒凱詩分享5個小方法，助大家走出失業的陰霾。

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鄒凱詩補充，若感經濟情況拮据，尋求社工協助，或到附近的社會福利署綜合家庭服務中心查詢申請援助。鄒凱詩分享，過去有個案事主因負債感壓力欲尋短見，這其實是抑鬱的徵兆，建議應先求醫並尋求專業支援。