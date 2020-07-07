《三國》中港日版10大角色差超多！橋本環奈做醜婦　港版小喬是？

日本導演福田雄一執導的搞笑版三國志《新解釈・三國志》，電影組早前再度公開卡士陣容。由千年一遇的奇蹟美少女橋本環奈飾演黃月英，人氣女演員山本美月飾演小喬。其實中港都有拍過無數次三國, 究竟中港日三地在三國選角方面,哪些角色揀得最神似?

Twitter@映画『新解釈・三國志』公式

吳宇森執導的電影《赤壁》，讓金城武被封為最帥諸葛亮；亦有網民指內地何潤東在電視劇《三國》中飾演的呂布，與小說的原型很符合； 而今次日版中飾演諸葛亮之妻，史上著名醜女黃月英的，竟是千年一遇的奇蹟美少女橋本環奈，網民大呼驚奇！

▼▼▼▼點擊看日版搞笑版三國志《新解釈・三國志》卡士陣容▼▼▼▼

+ 11 + 10 + 9

其實中、港、台、日都曾經拍攝三國的題材，不同地區同一位角色選角都不盡相同。誰飾演的周瑜最意氣風發？哪一位小喬讓你最驚艷？哪個地區的呂布最霸氣？《開罐Opener》找來中、港、日版的《三國》10大經典角色，看看誰在大家心中與原型最神似！

▼▼▼▼點擊看中、港、日版的《三國》10大經典角色大比拼▼▼▼▼

+ 6 + 5 + 4

按此睇更多日本爆笑節目/Twitter熱搜話題

哈利波特如果要拍港版，有甚麼香港演員可以CARRY？連登有巴打發文，引起熱烈討論。

▼▼▼▼點擊看如果哈利波特在香港拍攝，會有何人選？▼▼▼▼