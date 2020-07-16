暴食打機佛系減肥捱罵！I Cup寫真偶像2周狂做虐腹操腰圍激減12cm

減到中途半途而廢，相信是每個曾經嘗試過減肥的人都經歷過吧！日本有位 I Cup 的寫真偶像星野梅（ほしの うめ）在減肥期間暴飲暴食又瘋狂打機，被減肥教練慘罵後原力覺醒，靠4招虐腹操2周後腰減12cm！

《有吉反省会》節目截圖

腰間肥肉足足3層「士啤呔」

減肥最難是堅持吧。日本有位 I Cup 寫真偶像星野梅（ほしの うめ）經常在個人社交平台分享減肥運動影片，但網民常常錯重點，在星野梅示範用健身球做深蹲的影片中，有網民指她腰間3層的肥肉更吸睛，更直指她的運動影片毫無參考價值。

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明明 86cm！卻「虛報」腰圍 64cm ！

擁有 I Cup 上圍的星野梅（ほしの うめ）憑著傲人的身材和可愛的臉蛋，擁有不少支持者。話雖如此，星野梅當寫真偶像4年，但粉絲人數卻一直停留89,000人！但由於一直都忍不到口，所以減肥失敗，星野梅更自我介紹中「虛報」腰圍只有 64cm ！結果勉強穿上腰圍64cm的牛仔褲後，褲子馬上爆開。

《有吉反省会》節目截圖

為了能輕鬆穿上64cm的牛仔褲，星野梅開始減肥！節目組找來成功幫助4,000人修身的魔鬼健身教練豊島美奈子，幫星野梅減肥。但是懶惰又不喜歡做運動的星野梅，堅持了7天，腰圍只瘦了2cm！到底是那裡出錯了嗎？

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韓國電視台Channel A節目《脂肪逃脫》早前請來有「身體神」之稱的健身教練金大賢（譯音）作客，他於節目上分享了一套「5分鐘虐腹操」，並邀請在座嘉賓即場試做。

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