廣電局傳20新令禁穿越打仗？　網民O咀：Avengers系列全部中晒

復仇者聯盟內地禁播？近日瘋傳內地廣電總局提出20條新禁令，向各影視公司提出要求，例如穿越、科幻要有合理科學解釋，愛情劇不可以太甜蜜等等，有心水清網民發現，早前大熱的復仇者聯盟，似乎20條禁令全中，「呢舖真係endgame」。

今次傳出的禁令渉及範圍極廣，校園青春劇不能有早戀、歷史劇不能改變結局等。不少作品因為一直未能取得批文而開拍無期。其他題材如穿越、懸疑、盜墓、同性戀等亦有限制。有網民發現，《復仇者聯盟》系列犯足了20條禁令，笑言分分鐘後會無期。

穿越到過去找寶石，亦要希科學解釋。

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作為一個老司機，又怎會不認識三上悠亞呢？不過對不少朋友來說，很可能只知道她是一個很紅的AV女優，而不知道她的魅力所在。除了基本的甜美臉蛋、大胸長腿之外，她的出身亦充滿話題：她只用了半年時間，就爬到了頂尖女優之列。這13件成名背後的故事，或者可以解答，為何她是一個前無古人的女優。

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