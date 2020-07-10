【多圖】日本Twitter瘋傳脫衣挑戰　素人網民踴躍大show隱性巨乳

日本網民在twitter發起「脫衣後最大反差大賽」（#脱いだときのギャップ選手権）不少女星和素人網民大方show出美好身材，令圍觀網民大飽眼福。

「脫衣後最大反差大賽」7月初發起，網民紛紛將自己脫衣前及脫衣後的樣子，上載到twitter，並加上hashtag「#脱いだときのギャップ選手権」，不少寫真女星及偶像都有參戰，亦吸引不少網民加入，更有惹人發笑的惡搞作品。

不少網民都大方晒出美好身材。(twitter@tyotohnasuachan)

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