三上悠亞為何迷倒萬千少男？13個成名背後經歷造就一代暗黑女神

三上悠亞大家一定不會陌生，特別對於男生來說，總有幾個漫漫長夜是由三上老師陪伴的。到底這位AV界中的皇牌偶像，有甚麼吸引人的地方？她又經歷過些甚麼事情,造就成今日的三上悠亞呢？

作為一個老司機，又怎會不認識三上悠亞呢？不過對不少朋友來說，很可能只知道她是一個很紅的AV女優，而不知道她的魅力所在。除了基本的甜美臉蛋、大胸長腿之外，她的出身亦充滿話題：她只用了半年時間，就爬到了頂尖女優之列。這13件成名背後的故事，或者可以解答，為何她是一個前無古人的女優。

三上悠亞跟黃明志合作的新歌，令她進一步打開知名度。

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大馬鬼才黃明志新歌《不小心》MV跟三上悠亞大玩有味歌詞，但畫面卻拍得十分唯美陽光，強大的反差令觀眾拍爛手掌，在YouTube只花11小時就已錄得100萬點擊，打破三年前《擊敗人》18小時的記錄。其實他不只玩不文，對社會議題、弱勢社群、流浪動物亦十分關心，更曾因此被拘留、作品禁播等。到底黃明志是甚麼人？👇👇👇按圖看13件事了解黃明志👇👇👇

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