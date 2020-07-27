邊種香薰可抗菌淨化空氣？一文睇清6種精油另類用途及使用貼士

提起香薰精油，或許大家只會想到作擴香之用，但其實純正精油還有許多其他用途！用於提升環境氣氛以外，亦可以用於自己身上，舒緩各種不適。《開罐Opener》是次為大家請來英國IFA香薰治療師，一一解說各種用途及注意事項，更有10款入門精油推介！

精油不止擴香一個用途！（無印良品）

相信不少人買香薰精油的初衷都是為了擴香，但不要小看一支小小的精油！每隻純正的精油，其原材料都有各自的功效，好好利用的話，能夠舒緩我們身上各種不適、可作護膚，有些精油更有殺菌和抗病毒功效，有助淨化室內空氣。今次記者請來精油專門店Natural Philosophy的英國IFA香薰治療師Michelle為大家介紹各種用法及注意事項，按圖即看用法詳情及稀釋教學👇👇👇

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Michelle另外亦推介了10款精油給各位，大多都是市面上較易找到的精油品種，而且價錢相對不會太高，新手們不妨參考。除了味道，亦可細閱各種精油的功效，以便挑選最適合自己的精油。想要嘗試混合不同精油的你，Michelle同樣有她的私心推介給大家！👇👇👇按圖看10款精油推介及功效介紹👇👇👇

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市面上的精油有平有貴，甚至連12蚊店都有機會找到它的身影，究竟價錢的落差有甚麼分別？家中有小朋友、或是寵物又有沒有甚麼注意事項？點圖即看5大中伏位👇👇👇

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