New Balance型號大解構　英文字母數字代表乜？點解美版特別貴？

開罐
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提到New Balance，相信大家隨口都能說出不同型號的名字，如曾經紅極一時的574，又如被余文樂在電影《春嬌與志明》捧紅的M996GY。但大家是否知道各型號中的英文字母和數字代表甚麼？型號數字又會否影響鞋款售價？《開罐Opener》為大家一一解答！

（Instagram@bebop_____、newbalance_ukraine）

大多品牌都會以名字為鞋子命名，例如Adidas的NMD、Nike的Breakday，但New Balance的鞋款則多以英文字母和數字組合命名。別以為只是個沒有意思的型號名字！其實暗藏心思，讓用家一看便能掌握鞋子的類型和性能等！點圖即看New Balance型號大解構，一起做個深度用家！👇👇👇

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如果說New Balance中紅極一時的鞋款，574必定是其中之一，數年前街上總能看到它的身影。不過風靡一時又豈至574，各大品牌如Adidas的Stan Smith，憑着百搭白色設計、親民的價錢，從人氣款進化成為經典款。又如Nike Roshe Run，當年由原價約$499炒至$800，現在卻變得低調。想知還有甚麼鞋款榜上有名？點圖即看15對紅極一時的鞋款👇👇👇

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