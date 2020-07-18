對戀人過多無理期待？心理學5題測你是否恐怖情人｜拍拖要考牌#40

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早前有報導，一名30歲男子在極速約會（speed dating）中遇到初戀女友，但其後因置業及房事問題遭對方踢頭虐待。恐怖情人是我們親手養成的嗎？還是在相處中，我們漸漸變成了苛索的情人而不自知？

總是覺得另一半不夠好？是雙方關係出現問題了，還是自己對情人苛索太多，有過多無理期待？心理學家Tarra Bates-Duford指，很多時候我們在親密關係中的憤怒和滿，原因不在於關係的質量本身，而在於我們對關係抱有不合理的期待。

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美國心理學家John Gottman研究兩性關係超過40年，研究出獨有的一套理論，透過觀察雙方的面部表情、說話聲線、用字的情緒等，去分析一對情侶的關係親密度。其中 Gottman 列出了20條小問題，讓情侶測試一下「你有多了解另一半」。自問老夫老妻的戀人們，甚或已分手想檢討一下原因的「復單者」，都不妨和另一半各自用紙筆寫下答案，之後再計分，看看你們情侶間的親密度。

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