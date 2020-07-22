DSE放榜｜二宮和也、指原莉乃是學渣？ 日媒公布低學歷紅星Top 15

香港中學文憑試DSE今日（22日)放榜，今屆文憑試考生由備試到放榜都可謂困難重重，無論收到的結果是否滿意，大家都起碼努力過。常言道︰「天生我材必有用」，學歷高低並不代表一切，日本有媒體按藝人畢業學校的偏差值，公布多位低學歷的人氣明星，連超級偶像《嵐》亦有成員上榜。《開罐》將會為大家介紹頭15位！

甚麼是偏差值？

香港入大學主要睇DSE成績，但日本則以偏差值作為升學常用的指標。偏差值不只反映學生的分數，還把考生人數、該次考試的考生整體成績、平均分數等其他因素都計算在內，而得出的數值。普遍的偏差值界乎30至75之間，基準在偏差值50左右，偏差值越高，考入名校的機會越高。日本的學校亦會有偏差值，反映學生成績高低及入讀難易度。

日本媒體《RANK1》整合了多位畢業於低偏差值學校的人氣藝人資料作排名，每一位都相當有實力，證明重要的不是學歷，而是努力，他們究竟是誰呢？

【第15位】片岡愛之助（偏差値３８） - 目標清晰的他高中畢業後便成為歌聲伎演員，更和另一位日本著名女星藤原紀香結婚。（網上圖片）

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同場加映: 10位「童星變巨星」日本藝人

日本影視界有很多可愛的小演員，但不是每個都能在殘酷的娛樂圈中生存。早前日本投票網站《gooランキング》分享了「童星出身的超人氣當紅藝人」排行榜，讓網民選出「童星變巨星」的成功例子，一共有過千名網民參與投票。

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第一位和第二位是誰？點擊這裡睇全文👉👉👉10位「童星變巨星」日本藝人 長澤正美勁仙氣、5歲佐藤健超萌

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