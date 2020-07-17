乃木坂、欅坂粉絲畫超像真素描　逼真程度震驚網民：哪張是相片？

日本一位自稱「乃木画家」的超強粉絲，平日會在Twitter分享乃木坂46及欅坂46的超像真素描，神似程度讓網民驚嘆：「分不出哪張才是照片」。

更讓人吃驚的是，「乃木画家」表示「畫畫完全是自己的興趣」，自己並非美術大學學生，而是年僅24歲主修化學的碩士2年級生！

日本一位自稱「乃木画家」的超強粉絲，平日會在Twitter分享乃木坂46及欅坂46的超像真素描，神似程度讓網民驚嘆：「分不出哪張才是照片」。大家又是否分得出?（Twitter@nogigaka_46）

日本一位自稱「乃木画家」的超強粉絲，於2012年起在Twitter分享乃木坂46及欅坂46的超像真素描，又會拍片向同好解說素描的過程。逼真程度震驚不少網民，頻道創立至今至獲超過38萬3千人追蹤。不少網民留言笑稱「這根本是真的吧」、「差點分不出哪張才是照片」。這些神級像真素描更在多個畫展中展出，吸引不少同好到場支持。

「乃木画家」表示「畫畫完全是自己的興趣」，自己並非美術大學學生，而是年僅24歲主修化學的碩士2年級生！這些神級像真素描更在多個畫展中展出，吸引不少同好到場支持。（Twitter@nogigaka_46）

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