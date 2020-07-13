日本大學「Miss青山」校花選舉　全員偶像級美貌獲網民大讚高質

日本青山學院大學每年都會舉辦「Miss Mr. Aoyama Contest」選秀活動，選出最優秀的校花校草。今年比賽沒有受疫情影響，早前舉辦方更公佈了「Miss青山」決賽入圍名單，6位候選人的樣貌都是偶像級水準，官方照片甫推出即在Twitter瘋傳，網民都大讚高質，更有人留言「快點組團出道吧」，快看看有沒有你的心水！

日本青山學院大學的校花校草選舉「Miss Mr. Aoyama Contest 2020」，由校內學生團體「廣告研究會」創立及舉辦，今年已經踏入第45屆，成為學校傳統活動之一。

網民認為今年女性參賽者的水準比男生高！（Twitter@aoyama_misscon）

「Miss Mr. Aoyama Contest 2020」

這個選美比賽被外界稱為「女主播的踏腳板」，因為過往有不少優勝者都成為了新聞主播，例如：最近大熱的美女主播田中美奈實（田中みな実）、知名混血女主播瀧川克里斯汀（滝川 クリステル）等。

青山學院大學的參賽者向來高質，今屆「Miss青山」候選人的更是顏值爆燈，每位都有偶像級別的美貌，《Opener開罐》記者為大家介紹決賽入圍6位美女大學生，你認為哪一位會贏得冠軍？😍

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主辦方最近在YouTube分享活動宣傳影片，男女參賽者合共12位候選人在鏡頭前自我介紹。有網民認為，除去美顏濾鏡後，女生們的顏值落差有點大，你認同嗎？😮😂👇👇

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同場加映：日本票選10大最性感女星

「性感」這個詞語不只限於形容身材，亦可以代表一個人的魅力和氣質。最近有日本網站票選「10位最性感日本女星」，上榜的女演員和模特兒們每位都有極美身體線條，由內而外散發出超性感氣場，女神石原里美（又譯：石原聰美）、深田恭子都有上榜，看看你心目中的女神有沒有入圍！

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