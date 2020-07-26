【性愛那些事#60】紐約衛生部疫情性愛指南　一文看清11大注意位

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。

新冠肺炎COVID-19疫情下大家生活習慣都改變了不少，亦更注意個人清潔。所謂「食色，性也」，除了吃要注意之外，疫情期間跟另一半想啪啪，又有甚麼需要注意？紐約市衛生部門推出了疫情性愛指南，提醒大家做愛時的11個要點。

新冠肺炎疫情下的性愛要格外小心。

文件建議，在任何情況下，如果想做愛，對象最好是自己的伴侶。如果選擇跟另一半以外，或者平時喜歡約炮的朋友，疫情期間的性愛就要注意更多。

👇👇👇按圖看疫情下性愛要注意的11件事👇👇👇

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所謂工欲善其事，必先利其器，性愛前的飲食也是十分重要的一環，一個不留神分分鐘會出現尷尬場面，更有機會影響床上表現。到底啪啪啪之前應該吃甚麼，有甚麼食物可免則免？

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