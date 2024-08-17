性愛那些事｜軟就代表不舉？2個特質教你分辨真假陽痿

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



勃起障礙大家經常聽，有時候力不從心，或者一戴上安全套就會軟掉，都會懷疑是否身體出了問題，更有傳言是看得AV多會令人不舉，到底是真是假？原來有些情況下硬不起是正常現象？性趣女王SallyQ為大家一一拆解陽痿的成因、補救方法，以及一些小誤會。

原來些情況下男生軟掉是正常表現。

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不少情侶及老夫老妻都會遇上性生活不協調。輕則引起爭吵，重則分手離婚，到底問題可以如何解決？情趣女王SallyQ指出，其實大家都知道是溝通問題，但對如何有效溝通卻沒有概念。其實要找出問題所在完全不難，只要跟足以下5個步驟，性生活不協調不再是你們的問題，更可能是你們關係更進一步的契機。

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