性愛食物｜愛愛前半小時飲食關鍵　有6類食物食完隨時影響性表現

所謂「食色，性也」，作為人類繁衍的基礎，「性」是自然不過的事。不過，有人覺得性愛是禁忌，有人以為性愛是「天生就懂」，只能說「少年，你太年輕了」。

《開罐Opener》「性愛那些事」會邀請專家解答性的疑惑，男男女女健康面對、享受。如果大家有甚麼疑問，可以電郵opener@hk01.com。



所謂工欲善其事，必先利其器，性愛前的飲食也是十分重要的一環，一個不留神分分鐘會出現尷尬場面，更有機會影響床上表現。到底啪啪啪之前應該吃甚麼，有甚麼食物可免則免？

原來啪啪啪食飯都唔得...?

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精子健康的重要性相信我也不必多說，坊間有不少關於精子的傳言，情趣生活顧問夫人表示，不少男性日常生活時，都在不知不覺間殺精，更提出了7件影響精子健康的生活小事，請大家多多注意。夫人指出，一般人很難得知自己精子的健康程度，需要用到精密儀器去觀察，有時在床上表現勇猛，但精子分分鐘已甩頭甩尾，因此更憑注意日常生活習慣，避免無意間傷害到自己的精子。

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