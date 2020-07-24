Uniqlo/GU限定優惠低至6折　新款都有減　同期優惠網購Nike3折起

Uniqlo及GU即日起至7月30日推出會員限定優惠及期間限定減價貨品，當中包括各款男女裝T恤、褲和外套等，其中不乏2020秋季新款！想知登記會員詳情及推介款式，即睇下文！

Uniqlo和GU即日起推出APP會員限定價和期間限定價，當中不乏2020秋季新款。（Uniqlo、GU）

Uniqlo｜APP會員限定價$59起 期間限定優惠新款都有減！

即日起至7月30日，Uniqlo推出APP會員特別限定價格，多款男女裝由原價$79至$149減至$59至$99。登記會員步驟簡單快捷，而且門市和網上商店均適用。另外現時網店買滿$250享免運費，否則需支付$30。留在家居抗疫的大家，不妨選擇配送服務。

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會員限定優惠以外，同時亦有期間限定優惠，同樣適用於門市和網店。最驚喜是當中不少款式為2020秋季新款（官網真係寫今年秋季...)，例如女裝的Rayon 嫘縈襯衫和SMART 9分褲，全部減$50，以新款來說減幅算多。

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GU｜APP會員限定價6折起 多款減價貨$39起

GU同樣推出APP會員限定優惠款式，減幅最多達$50。另外亦有大量減價款式，各款T恤低至$39。記者留意到不少款式比6月減價活動時再次降價！入貨絕對係時候，不過要注意GU不設網店，只限門市。

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※ 價錢資料只供參考，一切價錢及條款以網站為準

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服裝以外，多個運動品牌亦接連推出網購優惠，如Nike和New Balance均有折上折優惠，折扣高達4折，實行「抗疫價」促銷！即睇16款Nike扺買推介及優惠碼詳情👇👇👇

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